Для участі в програмі «Доступні кредити 5-7-9» встановлено нові обмеження

У 2020 році в Україні почала діяти програма «Доступні кредити 5-7-9» за підтримки Фонду підприємництва. Давайте разом ретельно розглянемо зміни її умов. Основною метою програми було створення більш комфортних умов для ведення бізнесу, стимулювання інвестиційної діяльності і надання допомоги стартапам. Однак у травні 2024 року умови участі в програмі були переглянуті.

Через накопичення боргів за кредитними пільгами та щоб догодити Міжнародному Валютному Фонду, влада прийняла рішення змінити правила участі в програмі, а також відрегулювати її умови. Одним з важливих кроків може стати перехід від ставок «5-7-9» до ставок «7-9-13». Також скорочується перелік бізнесів, які можуть взяти участь у програмі. Це, звісно ж, не стосується кредитування фізичних осіб, адже вони й так не можуть взяти участь у програмі. Для них діють умови кредитування банків та мікрофінансових організацій. Читайте більше про мікрокредити на сторінці Kurs Finance.

У травні 2024 року максимальний ліміт кредиту для фінансування оборотного капіталу знизився до 5 млн грн. Як і раніше, участь у програмі можуть брати:

Субʼєкти підприємницької діяльності у сфері енергетики, тваринництва та переробної промисловості.

Компанії, які ведуть діяльність у зоні підвищених військових ризиків.

Сільськогосподарські виробники та їхні контрагенти.

ФОПи.

Для кожної з груп учасників встановлені ліміти кредитування. Так, ФОПи можуть отримати лише до 3 млн грн, сільськогосподарські виробники — до 90 млн грн і так далі. Змінилися умови для банків, які надають кредити за програмою «5-7-9». Раніше вони мали змогу встановлювати максимальну кредитну ставку 30% річних, то відтепер вона не має бути більшою за 23%.

Ці та інші зміни, на думку багатьох експертів, рано чи пізно призведуть до зменшення обсягу фінансування програми. Але Кабінет Міністрів таким чином зможе заощадити бюджетні кошти на компенсації ставок, а також частково скоротити заборгованість за програмою. Проте наскільки ефективним зрештою виявиться це рішення, поки що говорити зарано.

Неофіційні джерела повідомляють, що більшість компаній-учасниць програми незадоволені змінами. Деякі з них вже зараз шукають альтернативні можливості кредитування з вигіднішими умовами. Відлякує їх і певна нестабільність програми. Від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9» зміни до неї вносилися 31 раз і це, очевидно, ще не кінець. Ймовірно, надалі нас чекають чергові зміни. І навряд чи ці зміни будуть позитивними саме для учасників.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance