Дания уже подготовили 50 специалистов для обслуживания украинских F-16

Дания взялась подготовить до сотни украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16, 50 из них уже прошли обучение и уже участвуют в подготовке первых самолетов в Украине. Об этом рассказал командующий ВВС Дании Ян Дам, сообщает Европейская правда.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дания до конца года подготовит около 20 украинских пилотов.

Кроме того, около 100 украинцев должны пройти подготовку для выполнения вспомогательных задач. Речь идет о механиках, специалистах по вооружению и наземном персонале для украинских авиабаз.

"Сейчас мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы возьмемся за следующие 50" , – сказал Ян Дам.

Он добавил, что первая партия пилотов еще не полностью подготовлена.

"Мы еще не совсем готовы. Но первые очень близки к тому, чтобы быть готовыми" , – сказал он.

Он также призвал все стороны не ставить слишком высокие ожидания относительно ожидаемого прибытия истребителей F-16 в Украину.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 24 июня заявил, что украинцы не смогут продолжать обучение в его стране на истребителях F-16 после 2024 года. Датский министр обороны, однако, добавил, что его страна и в дальнейшем будет вносить свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.