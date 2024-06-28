В АРМА отреагировали на отмену ареста облгазов Фирташа
Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа, сообщает Экономическая правда.
Об этом рассказали в агентстве в комментарии ЭП.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что такое решение является "прямой угрозой для установления справедливости в делах связанных с коллаборационистами и другими преступниками".
"Считаю, что органы государственной власти в таких ситуациях должны действовать как единый синхронный механизм совместно с органами законодательной и судебной власти", - заявила глава агентства Елена Дума.
На днях облгазы Фирташа принесли в госбюджет 77 млн гривен. Ранее, два года эти арестованные активы не приносили государству ни копейки, отметили в агентстве.
"Но в результате такого решения ВАКС - вопрос о дальнейших поступлениях в государственный бюджет и привлечения преступников к ответственности - сомнительны", - добавила она.
Во избежание таких последствий для государства и предотвращения прекращения доходов в бюджет, Национальное агентство уже обратилось в Офис Генерального прокурора относительно повторного ареста "облгазов Фирташа".
Напомним:
Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".