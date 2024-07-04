ПВО ночью сбила 21 беспилотник Shahed – Воздушные силы

В ночь на 4 июля россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 21 "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего оккупанты запустили 22 беспилотника из Курской области РФ.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "Шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей" , – говорится в сообщении.

Напомним, "Шахеды" ночью пытались атаковать Киев. В КМВА сообщали о сбитии беспилотников на подступах к столице. Предварительно, без жертв и разрушений.