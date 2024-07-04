ППО вночі збила 21 безпілотник Shahed – Повітряні сили
У ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 21 "Шахед".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього окупанти запустили 22 безпілотники з Курської області РФ.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "Шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Шахеди" вночі намагалися атакувати Київ. У КМВА повідомляли про збиття безпілотників на підступах до столиці. Попередньо, без жертв та руйнувань.