ППО вночі збила 21 безпілотник Shahed – Повітряні сили

У ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 21 "Шахед".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти запустили 22 безпілотники з Курської області РФ.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "Шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Шахеди" вночі намагалися атакувати﻿ Київ. У КМВА повідомляли про збиття безпілотників на підступах до столиці. Попередньо, без жертв та руйнувань.