Россияне запустили по Украине более 40 ракет - Зеленский

Утром 8 июля русские войска запустили по Украине более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов" , – сообщил президент.

Он отметил, что все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решительность, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность" , – добавил Зеленский.

Напомним, сейчас известно о девяти пострадавших в Киеве в результате ракетной атаки РФ. Также проверяют информацию об одном погибшем.