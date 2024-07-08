Россияне запустили по Украине более 40 ракет - Зеленский
Утром 8 июля русские войска запустили по Украине более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов", – сообщил президент.
Он отметил, что все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.
"И весь мир должен задействовать всю свою решительность, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил Зеленский.
Напомним, сейчас известно о девяти пострадавших в Киеве в результате ракетной атаки РФ. Также проверяют информацию об одном погибшем.