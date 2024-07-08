Росіяни запустили по Україні понад 40 ракет – Зеленський
Зранку 8 липня російські війська запустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів", – повідомив президент.
Він зазначив, що усі служби задіяні, щоб врятувати якомога більше людей.
"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", – додав Зеленський.
Нагадаємо, наразі відомо про дев'ятьох постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ. Також перевіряють інформацію про одного загиблого.