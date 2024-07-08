Росіяни запустили по Україні понад 40 ракет – Зеленський

Зранку 8 липня російські війська запустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів" , – повідомив президент.

Він зазначив, що усі служби задіяні, щоб врятувати якомога більше людей.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку" , – додав Зеленський.

Нагадаємо, наразі відомо﻿ про дев'ятьох постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ. Також перевіряють інформацію про одного загиблого.