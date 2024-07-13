Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк в очередной раз ослабил валютные ограничения
Информация об этом была опубликована вечером 10 июля на официальном сайте НБУ. В частности, Нацбанк:
- предоставил возможность отечественному бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику;
- разрешил перечислять средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, которые предусматривают покрытие военных рисков на территории Украины;
- обеспечил возможность резидентов перечислять средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, которые обеспечивают исполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам;
- уточнил возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с международными финансовыми организациями (МФО).
Кроме того, НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые имеют возможность покупать за рубежом физические лица-волонтеры. К уже имеющемуся перечню добавили комплектующие для БПЛА, термоодеяла и термогрелки.
С полным перечнем изменений, внесенных НБУ, можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.
2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам
Сразу девять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.
Почти все банки снижали процентные ставки; в то же время один из банков повысил ставки по депозитам и в гривне, и в долларах США.
Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,12,18 и 24 месяца на 0,5% годовых:
- на 3 месяца – с 12 до 11,50% годовых;
- на 6 и 12 месяцев – с 12,25 до 11,75% годовых;
- на 18 и 24 месяца – с 13 до 12,50% годовых.
Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:
- на 6 месяцев – с 15,50 до 15,25% годовых;
- на 12 месяцев – с 16,25 до 15,75% годовых.
Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:
- на 3 месяца – с 16,30 до 15,75% годовых;
- на 6 месяцев – с 15,80 до 15,25% годовых;
- на 12 месяцев – с 16,10 до 15,50% годовых.
Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:
- на 3 месяца – с 16,50 до 15,75% годовых;
- на 6 месяцев – с 15,75 до 15,05% годовых.
Банк инвестиций и сбережений (БИС) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:
- на 3 месяца – с 15 до 14,45% годовых;
- на 6, 9 и 12 месяцев – с 14,75 до 14,55% годовых.
Кредитвест Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:
- на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;
- на 6 месяцев – с 15 до 15,50% годовых;
- на 9 месяцев – с 14,75 до 15% годовых.
Также Кредитвест Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 9 месяцев:
- на 3 месяца – с 2 до 2,75% годовых;
- на 6 месяцев – с 2,50 до 3% годовых;
- на 9 месяцев – с 2,75 до 3% годовых.
Поликомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:
- на 3 месяца – с 7,65 до 7,15% годовых;
- на 6 месяцев – с 14,40 до 14,05% годовых;
- на 9 месяцев – с 14,80 до 14,15% годовых;
- на 12 месяцев – с 15,40 до 14,25% годовых.
Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:
- на 3 месяца – с 10,25 до 10% годовых;
- на 6 месяцев – с 13,20 до 12,95% годовых;
- на 9 месяцев – с 13,55 до 13,30% годовых.
Альтбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 14 до 13% годовых. Также Альтбанк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 1,50 до 1,25% годовых.
3. Финансовая компания NovaPay предлагает своим клиентам рассрочку
Финансовая компания NovaPay («Новая Почта») предлагает оформить рассрочку двух видов:
1) рассрочка на платеж из истории операций позволяет перевести в кредит уже осуществленную операцию. Это может быть оплата покупки, сделанная ранее, оплата коммунальных услуг или перевод другому человеку;
2) кредитные средства на карту, которые можно затем использовать для оплаты будущих покупок или снятия наличных.
Минимальная сумма рассрочки – 1000 грн. Срок – от 3 до 12 месяцев.
Комиссия – 3,5% в месяц. Реальная годовая процентная ставка – 97,34% годовых. Первый платеж необходимо внести до 25-го числа следующего месяца. Все последующие платежи – ежемесячно до 25-го числа.
4. Юнекс Банк выпустит физическую (пластиковую) карту «Мёд»
С 5 августа карту беспроцентной рассрочки «Мёд», с которой можно покупать товары в рассрочку до 12 месяцев в партнерской сети, можно будет получить в виде пластика. Сделать это смогут как уже действующие клиенты Юнекс Банк, так и новые, которые оформят данную карту впервые.
Стоимость оформления первой физической карты Visa Debit Classic с чипом и возможностью бесконтактной оплаты – 300 грн. Виртуальные карты «Мёд», как и прежде, можно бесплатно оформить онлайн. Т.е. плата будет браться только за физический пластик.
5. Акция от Укрсиббанка, МПС VISA и службы такси Bolt
Недавно Укрсиббанк в партнерстве с МПС VISA и службой такси Bolt выпустил новую карту Co-Brand Card, главными преимуществами которой являются:
- 20%-ная скидка на услуги Bolt: поездки на такси и самокатах, а также заказ еды через службу «Bolt Food»;
- 5% кешбэк на продукты; максимально за месяц можно получить после налогообложения 200 грн;
- возможность получить бесплатный напиток в WOG Cafe за оплату топлива на АЗС WOG.
Карту могут оформить как новые, так и действующие клиенты. Если уже есть счет в банке, то для открытия виртуальной карты необходимо обратиться в отделение. Новые клиенты могут открыть виртуальную кобренд-карту через мобильное приложение UKRSIB online 2.0.