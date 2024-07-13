Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк в очередной раз ослабил валютные ограничения

Информация об этом была опубликована вечером 10 июля на официальном сайте НБУ. В частности, Нацбанк:

предоставил возможность отечественному бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику;

разрешил перечислять средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, которые предусматривают покрытие военных рисков на территории Украины;

обеспечил возможность резидентов перечислять средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, которые обеспечивают исполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам;

уточнил возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с международными финансовыми организациями (МФО).

Кроме того, НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые имеют возможность покупать за рубежом физические лица-волонтеры. К уже имеющемуся перечню добавили комплектующие для БПЛА, термоодеяла и термогрелки.

С полным перечнем изменений, внесенных НБУ, можно ознакомиться на официальном сайте регулятора﻿.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу девять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Почти все банки снижали процентные ставки; в то же время один из банков повысил ставки по депозитам и в гривне, и в долларах США.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,12,18 и 24 месяца на 0,5% годовых:

на 3 месяца – с 12 до 11,50% годовых;

на 6 и 12 месяцев – с 12,25 до 11,75% годовых;

на 18 и 24 месяца – с 13 до 12,50% годовых.

Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 15,50 до 15,25% годовых;

на 12 месяцев – с 16,25 до 15,75% годовых.

Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,30 до 15,75% годовых;

на 6 месяцев – с 15,80 до 15,25% годовых;

на 12 месяцев – с 16,10 до 15,50% годовых.

Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 16,50 до 15,75% годовых;

на 6 месяцев – с 15,75 до 15,05% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14,45% годовых;

на 6, 9 и 12 месяцев – с 14,75 до 14,55% годовых.

Кредитвест Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 14,75 до 15% годовых.

Также Кредитвест Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 2 до 2,75% годовых;

на 6 месяцев – с 2,50 до 3% годовых;

на 9 месяцев – с 2,75 до 3% годовых.

Поликомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 7,65 до 7,15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,40 до 14,05% годовых;

на 9 месяцев – с 14,80 до 14,15% годовых;

на 12 месяцев – с 15,40 до 14,25% годовых.

Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 10,25 до 10% годовых;

на 6 месяцев – с 13,20 до 12,95% годовых;

на 9 месяцев – с 13,55 до 13,30% годовых.

Альтбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 14 до 13% годовых. Также Альтбанк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 1,50 до 1,25% годовых.

3. Финансовая компания NovaPay предлагает своим клиентам рассрочку

Финансовая компания NovaPay («Новая Почта») предлагает оформить рассрочку двух видов:

1) рассрочка на платеж из истории операций позволяет перевести в кредит уже осуществленную операцию. Это может быть оплата покупки, сделанная ранее, оплата коммунальных услуг или перевод другому человеку;

2) кредитные средства на карту, которые можно затем использовать для оплаты будущих покупок или снятия наличных.

Минимальная сумма рассрочки – 1000 грн. Срок – от 3 до 12 месяцев.

Комиссия – 3,5% в месяц. Реальная годовая процентная ставка – 97,34% годовых. Первый платеж необходимо внести до 25-го числа следующего месяца. Все последующие платежи – ежемесячно до 25-го числа.

4. Юнекс Банк выпустит физическую (пластиковую) карту «Мёд»

С 5 августа карту беспроцентной рассрочки «Мёд», с которой можно покупать товары в рассрочку до 12 месяцев в партнерской сети, можно будет получить в виде пластика. Сделать это смогут как уже действующие клиенты Юнекс Банк, так и новые, которые оформят данную карту впервые.

Стоимость оформления первой физической карты Visa Debit Classic с чипом и возможностью бесконтактной оплаты – 300 грн. Виртуальные карты «Мёд», как и прежде, можно бесплатно оформить онлайн. Т.е. плата будет браться только за физический пластик.

5. Акция от Укрсиббанка, МПС VISA и службы такси Bolt

Недавно Укрсиббанк в партнерстве с МПС VISA и службой такси Bolt выпустил новую карту Co-Brand Card, главными преимуществами которой являются:

20%-ная скидка на услуги Bolt: поездки на такси и самокатах, а также заказ еды через службу «Bolt Food»;

5% кешбэк на продукты; максимально за месяц можно получить после налогообложения 200 грн;

возможность получить бесплатный напиток в WOG Cafe за оплату топлива на АЗС WOG.

Карту могут оформить как новые, так и действующие клиенты. Если уже есть счет в банке, то для открытия виртуальной карты необходимо обратиться в отделение. Новые клиенты могут открыть виртуальную кобренд-карту через мобильное приложение UKRSIB online 2.0.