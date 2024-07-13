Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк вкотре послабив валютні обмеження

Інформація про це була опублікована увечері 10 липня на офіційному сайті НБУ. Зокрема, Нацбанк:

надав можливість вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику;

дозволив перераховувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття військових ризиків на території України;

забезпечив можливість резидентів перераховувати кошти за наданими ними гарантіями або поруками, що забезпечують виконання зобов'язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками;

уточнив можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором із міжнародними фінансовими організаціями (МФО).

Крім того НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають можливість купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. До вже наявного переліку додали комплектуючі для БПЛА, термоковдри та термогрілки.

З повним переліком змін, внесених НБУ, можна ознайомитись на офіційному сайті регулятора.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу дев'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Майже всі банки знижували відсоткові ставки; водночас, один із банків підвищив ставки за депозитами і в гривні, і в доларах США.

Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,12,18 та 24 місяці на 0,5% річних:

на 3 місяці – із 12 до 11,50% річних;

на 6 та 12 місяців – з 12,25 до 11,75% річних;

на 18 та 24 місяці – з 13 до 12,50% річних.

Агропросперіс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 15,50 до 15,25% річних;

на 12 місяців - з 16,25 до 15,75% річних.

Асвіо Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 16,30 до 15,75% річних;

на 6 місяців – з 15,80 до 15,25% річних;

на 12 місяців – із 16,10 до 15,50% річних.

Кристалбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 16,50 до 15,75% річних;

на 6 місяців – з 15,75% до 15,05% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 14,45% річних;

на 6, 9 та 12 місяців – з 14,75 до 14,55% річних.

Кредитвест Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 16% річних;

на 6 місяців – з 15 до 15,50% річних;

на 9 місяців – із 14,75 до 15% річних.

Також Кредитвест Банк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 2 до 2,75% річних;

на 6 місяців – з 2,50 до 3% річних;

на 9 місяців - з 2,75 до 3% річних.

Полікомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 7,65% до 7,15% річних;

на 6 місяців – з 14,40 до 14,05% річних;

на 9 місяців – із 14,80 до 14,15% річних;

на 12 місяців - з 15,40 до 14,25% річних.

Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 10,25% до 10% річних;

на 6 місяців – з 13,20 до 12,95% річних;

на 9 місяців – із 13,55 до 13,30% річних.

Альтбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 14 до 13% річних. Також Альтбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 6 місяців з 1,50 до 1,25% річних.

3. Фінансова компанія NovaPay пропонує своїм клієнтам розстрочку

Фінансова компанія NovaPay («Нова Пошта») пропонує оформити розстрочку двох видів:

1) розстрочка на платіж з історії операцій дозволяє перевести у кредит вже здійснену операцію. Це може бути оплата покупки, зроблена раніше, оплата комунальних послуг або переведення іншій людині;

2) кредитні кошти на картку, які можна використовувати для оплати майбутніх покупок або зняття готівки.

Мінімальна сума розстрочки – 1000 грн. Термін – від 3 до 12 місяців.

Комісія – 3,5% на місяць. Реальна річна відсоткова ставка – 97,34% річних. Перший платіж необхідно внести до 25 числа наступного місяця. Усі наступні платежі – щомісяця до 25 числа.

4. Юнекс Банк випустить фізичну (пластикову) картку «Мед»

З 5 серпня картку безвідсоткової розстрочки «Мед», з якої можна купувати товари на виплат до 12 місяців у партнерській мережі, можна буде отримати у вигляді пластику. Зробити це зможуть як клієнти Юнекс Банк, що вже діють, так і нові, які оформлять цю карту вперше.

Вартість оформлення першої фізичної картки Visa Debit Classic з чіпом та можливістю безконтактної оплати – 300 грн. Віртуальні карти «Мед», як і раніше, можна безкоштовно оформити онлайн. Тобто. плата братиметься лише за фізичний пластик.

5. Акція від Укрсиббанку, МПС VISA та служби таксі Bolt

Нещодавно Укрсиббанк у партнерстві з МПС VISA та службою таксі Bolt випустив нову карту Co-Brand Card, головними перевагами якої є:

20% знижка на послуги Bolt: поїздки на таксі та самокатах, а також замовлення їжі через службу «Bolt Food»;

5% кешбек на продукти; максимально за місяць можна одержати після оподаткування 200 грн;

можливість отримати безкоштовний напій WOG Cafe за оплату палива на АЗС WOG.

Карту можуть оформити як нові, так і клієнти, що діють. Якщо вже є рахунок у банку, то для відкриття віртуальної картки необхідно звернутися до відділення. Нові клієнти можуть відкрити віртуальну кобренд-карту через мобільний додаток UKRSIB online 2.0.