Доллар уже дороже 41. Что дальше

Падение национальной валюты продолжается. В понедельник 15 июля курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке достиг отметки 41,09 грн на позиции «бид» и 41,125 грн на позиции «оффер». Национальный банк установил на сегодня официальный курс доллара на уровне 41,0434 грн.

В то же время на наличном валютном рынке курс продажи наличного «американца» в оптовых обменных пунктах столицы достиг 41,20 грн. От 41,20 грн стартует реальная продажа доллара и в крупных коммерческих банках (Райффайзен Банк выставил на табло курс продажи 41,08 грн, но, по свидетельству очевидцев, купить в нем доллары нельзя по причине отсутствия валюты).

Что происходит

Что же происходит с курсом? Почему доллар продолжает расти в цене, несмотря на все усилия НБУ? Полтора месяца назад мы опубликовали статью с похожим названием «Доллар уже дороже 40. Что дальше», в которой обозначили происходящее, как закономерный и ожидаемый процесс т.н. «плавной девальвации».

Позволю себе повторить написанное тогда: «В условиях катастрофической нехватки денег в бюджете на финансирование армии и обороны (как известно, западную финансовую помощь использовать для этого запрещено) у Нацбанка остается всего два варианта: или включать «станок» и девальвировать гривну путем эмиссии, что будет намного быстрей и драматичней, или позволить процессу идти «естественным путем», не сдерживая его и вмешиваясь лишь в случае чересчур резких колебаний».

1 августа Украина должна заплатить крупную сумму по еврооблигациям. Две недели назад начались переговоры о возможности реструктуризации выплат (включающие т.н. ВВП-варранты), но пока договоренность не достигнута. Призрак дефолта вновь замаячил на горизонте, хотя в Министерстве финансов надеются договориться.

Растет дефицит сводного баланса страны. Ухудшается ситуация в экономике в целом, и это тоже закономерный процесс: все больше вчерашних работников предприятий мобилизуют, и вместо того, чтобы приносить доходы в бюджет, они теперь будут получать выплаты из бюджета как военные. Т.е. расходы на оборону растут.

Поступления валюты в страну, хоть и сохраняются на прежнем уровне, уже явно недостаточны. В Национальном банке это отлично видят и понимают, что надо что-то предпринимать. По информации, поступающей от казначеев различных банков, НБУ стал гораздо реже выходить на межбанковский валютный рынок с интервенциями и сокращать объем продаж. За 8-12 июля НБУ продал на межбанке 532,36 млн долларов, в то время как месяц назад – почти 900 млн. Объем недельных интервенций Нацбанка сокращается четвертую неделю подряд, что свидетельствует о негласном режиме «жесткой экономии» золотовалютных ресурсов.

Что дальше

С учетом всех обстоятельств можно предположить, что курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке и далее продолжит расти со скоростью 20-30 копеек в неделю. Национальный банк при этом будет следить за тем, чтобы девальвация не перешла в обвальное падение, и появляться на межбанке в моменты пикового спроса, сглаживая колебания. О том, чтобы развернуть тренд в сторону укрепления национальной валюты, речь уже не идет: у регулятора, похоже, на это просто не осталось возможностей.

На наличном рынке, несмотря на лето, курс также продолжит расти. При этом разность в цене между наличным и безналичным долларом сократится до 15-20 копеек. Так, на предстоящей неделе доллар в столице будут продавать в диапазоне 41,10-41,50 грн.

Если ситуация не усугубится, то к следующей отметке – 42 грн за доллар – мы подойдем примерно через месяц, к середине августа.