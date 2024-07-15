Долар вже дорожче 41. Що далі

Падіння національної валюти продовжується. У понеділок 15 липня курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку досяг позначки 41,09 грн на позиції «бід» та 41,125 грн на позиції «оффер». Національний банк встановив сьогодні офіційний курс долара на рівні 41,0434 грн.

На готівковому валютному ринку курс продажу готівкового «американця» в оптових обмінних пунктах столиці досяг 41,20 грн. Від 41,20 грн стартує реальний продаж долара і у великих комерційних банках (Райффайзен Банк виставив на табло курс продажу 41,08 грн, але, за свідченням очевидців, купити в ньому долари не можна через відсутність валюти).

Що відбувається

Що ж відбувається із курсом? Чому долар продовжує зростати в ціні, попри всі зусилля НБУ? Півтора місяця тому ми опублікували статтю зі схожою назвою «Долар уже дорожче 40. Що далі», в якій позначили те, що відбувається, як закономірний та очікуваний процес т.зв. «плавної девальвації».

Дозволю собі повторити написане тоді: «В умовах катастрофічної нестачі грошей у бюджеті на фінансування армії та оборони (як відомо, західну фінансову допомогу використати для цього заборонено) у Нацбанку залишається лише два варіанти: або включати «верстат» та девальвувати гривню шляхом емісії, що буде набагато швидшим і драматичнішим, або дозволити процесу йти «природним шляхом», не стримуючи його і втручаючись лише у разі надто різких коливань».

1 серпня Україна має заплатити велику суму за єврооблігаціями. Два тижні тому розпочалися переговори про можливість реструктуризації виплат (що включають так звані ВВП-варранти), але поки що домовленості не досягнуто. Привид дефолту знову замаячив на горизонті, хоча у Міністерстві фінансів сподіваються домовитись.

Зростає дефіцит зведеного балансу країни. Погіршується ситуація в економіці загалом, і це теж закономірний процес: дедалі більше вчорашніх працівників підприємств мобілізують, і замість того, щоб приносити доходи до бюджету, тепер вони отримуватимуть виплати з бюджету як військові. Тобто, витрати на оборону зростають.

Надходження валюти до країни, хоч і зберігаються на колишньому рівні, вже явно недостатні. У Національному банку це чудово бачать і розуміють, що треба щось робити. За інформацією, що надходить від скарбників різних банків, НБУ став набагато рідше виходити на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями та скорочувати обсяг продажів. За 8-12 липня НБУ продав на міжбанку 532,36 млн доларів, тоді як місяць тому – майже 900 млн. Обсяг тижневих інтервенцій Нацбанку скорочується четвертий тиждень поспіль, що свідчить про негласний режим «жорсткої економії» золотовалютних ресурсів.

Що далі

З урахуванням усіх обставин можна припустити, що курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжуватиме зростати зі швидкістю 20-30 копійок на тиждень. Національний банк при цьому стежитиме за тим, щоб девальвація не перейшла в обвальне падіння, і з'являтиметься на міжбанку в моменти пікового попиту, згладжуючи коливання. Про те, щоб розгорнути тренд у бік зміцнення національної валюти, вже не йдеться: у регулятора, схоже, на це просто не залишилося можливостей.

На готівковому ринку, попри літо, курс також продовжуватиме зростати. При цьому різниця в ціні між готівковим та безготівковим доларом скоротиться до 15-20 копійок. Так, наступного тижня долар у столиці продаватимуть у діапазоні 41,10-41,50 грн.

Якщо ситуація не погіршиться, то до наступної позначки – 42 грн за долар – ми підійдемо приблизно за місяць, до середини серпня.