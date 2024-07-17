В Запорожской области при дроновой атаке РФ получили ранение мать и двое детей

Российская Федерация днем среды, 17 июля, беспилотниками атаковала Запорожскую область. Бело ранена женщина и ее дети.﻿ Со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его данным, россияне атаковали беспилотниками Гуляйпольскую общину. Там две девочки - 5 и 10 лет - и их мама была ранена в результате вражеской атаки на село Успеновка.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Пока их жизни ничего не угрожает.

Известно, что два дрона попали в дом, где находилась мама с девочками. Также повреждены дом и придомовые сооружения.