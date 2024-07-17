В Волчанске два человека подорвались на взрывчатке - ОВА
Два человека 17 июля взорвались на взрывоопасном предмете в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.
"За минувшие сутки враг нанес по Харьковщине 45 ударов управляемыми авиабомбами и ракетами типа "Искандер М", это Липецкое, Золочевское, Волчанское направления. На Купянском направлении оккупанты разрушили переправу, которая использовалась в том числе для эвакуации людей. Приступаем до ее обновления.
К сожалению, сегодня в городе Волчанск двое местных жителей взорвались на взрывоопасном предмете. Пострадавших доставили в больницу", - сообщил глава администрации.