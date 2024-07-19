В мобильном приложении Sense Bank "временные трудности"
В банке Sense сообщили о "временных технических трудностях" в работе мобильного приложения.
Об этом говорится в сообщении финучреждения.
Пока не работают:
- Отображение продуктов, карт и счетов;
- Переводы и обмен валют;
- Оплата услуг;
- Покупка облигаций и автогражданки;
- открытие депозитов и кредитов;
- Сборники и справки.
"Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", – сообщили в Sense Bank.
Ранее о сбоях в работе сообщила "Новая почта", проблема связана с программными обновлениями.