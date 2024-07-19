Close button

В мобильном приложении Sense Bank "временные трудности"

В мобильном приложении Sense Bank "временные трудности"
Фото: Okondrat

В банке Sense сообщили о "временных технических трудностях" в работе мобильного приложения.

Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Пока не работают:

  • Отображение продуктов, карт и счетов;
  • Переводы и обмен валют;
  • Оплата услуг;
  • Покупка облигаций и автогражданки;
  • открытие депозитов и кредитов;
  • Сборники и справки.
"Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", – сообщили в Sense Bank.

Ранее о сбоях в работе сообщила "Новая почта", проблема связана с программными обновлениями.

Новости

Популярные темы форума

analytics