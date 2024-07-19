У мобільному застосунку Sense Bank "тимчасові труднощі"
У банку Sense повідомили про "тимчасові технічні труднощі" у роботі мобільного застосунку.
Про це йдеться у повідомленні фінустанови.
Наразі не працюють:
- Відображення продуктів, карток та рахунків;
- Перекази та обмін валют;
- Оплата послуг;
- Покупка облігацій та автоцивілки;
- Відкриття депозитів та кредитів;
- Збірки та довідки.
"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", – повідомили у Sense Bank.
Раніше про збої в роботі повідомила "Нова пошта", проблема пов'язана з програмними оновленнями.