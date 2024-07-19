У мобільному застосунку Sense Bank "тимчасові труднощі"

У банку Sense повідомили про "тимчасові технічні труднощі" у роботі мобільного застосунку.

Про це йдеться﻿ у повідомленні фінустанови.

Наразі не працюють:

Відображення продуктів, карток та рахунків;

Перекази та обмін валют;

Оплата послуг;

Покупка облігацій та автоцивілки;

Відкриття депозитів та кредитів;

Збірки та довідки.

"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше" , – повідомили у Sense Bank.

Раніше про збої в роботі повідомила﻿ "Нова пошта", проблема пов'язана з програмними оновленнями.