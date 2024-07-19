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У мобільному застосунку Sense Bank "тимчасові труднощі"

У мобільному застосунку Sense Bank "тимчасові труднощі"
Фото: Okondrat

У банку Sense повідомили про "тимчасові технічні труднощі" у роботі мобільного застосунку.

Про це йдеться﻿ у повідомленні фінустанови.

Наразі не працюють:

  • Відображення продуктів, карток та рахунків;
  • Перекази та обмін валют;
  • Оплата послуг;
  • Покупка облігацій та автоцивілки;
  • Відкриття депозитів та кредитів;
  • Збірки та довідки.
"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", – повідомили у Sense Bank.

Раніше про збої в роботі повідомила﻿ "Нова пошта", проблема пов'язана з програмними оновленнями.

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