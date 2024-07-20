ДТП микроавтобуса с украинцами в Польше: в тяжелом состоянии четверо детей

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили детали ДТП микроавтобуса с украинскими гражданами на западе Польши и отметили, что на место следует украинский консул во Вроцлаве. Заявление опубликовали от имени виртуальной представительницы МИД по консульским вопросам, сообщает Европейская правда.

Авария произошла около 4 часов ночи в субботу вблизи польского города Свецко в Любуском воеводстве.

Все девять человек в микроавтобусе, который столкнулся с техническим транспортом, были гражданами Украины и госпитализированы.

"Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них четверо детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. На место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии" , – сообщили в МИД.

Напомним, утром 20 июля польские СМИ сообщили, что на автомагистрали А2 между Вроцлавом и Франкфуртом разбился микроавтобус с гражданами Украины, въехав в автомобиль дорожной службы.

Изначально местом аварии назвали район города Свебодзин, что в 60 км от немецкой границы.