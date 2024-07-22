В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году

В Харьковской области открыли движение уже третьим мостом, восстановленным после разрушений из-за российского вторжения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления.

Как говорится в сообщении, мост на автодороге Р-79 разрушили, чтобы остановить продвижение врага еще в начале войны.

После того, как украинские военные отбросили россиян, сразу начали восстанавливать сооружение, ведь именно по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов.

Кроме того, дорога связывает сразу четыре района Харьковщины.

"По состоянию на сейчас, почти завершили капитальный ремонт моста. Осталось нанести дорожную разметку и упорядочить прилегающую территорию" , - добавили в Госагентстве.

Напомним:

На Харьковщине ремонтируют 300 километров прифронтовых дорог государственного значения в разных районах, чтобы улучшить логистику для военных.