Дефолт отменяется. Поможет ли это гривне

Утром Украину облетела радостная новость: правительство достигло принципиальной договоренности с Комитетом собственников еврооблигаций о реструктуризации выплат по внешнему долгу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лично премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов до 2033 года.

Если коротко: дефолт отменяется. В связи с этим возникает закономерный вопрос: поможет ли это гривне остановить продолжающееся падение? Ведь только на прошлой неделе котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке достигли отметки 41,625 грн на позиции «бид», установив новый исторический максимум курса доллара к гривне. Всего же за неделю безналичный доллар подорожал на 68,5 копеек (закрытие пятницы к закрытию предыдущей недели). Еще существенней вырос в цене наличный доллар. Если утром понедельника 15 июля оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 41,14-41,15 грн, то уже в четверг 18 июля ценники взлетели до 41,95 грн. Т.е. доллар за трое суток подорожал на 80 копеек! При этом операторы наличного валютного рынка сообщали порталу «Курс Украины» о сохраняющемся устойчивом спросе на валюту.

Одним из факторов, провоцировавших такой спрос, была угроза дефолта. Теперь она снята. Однако никуда не делись остальные факторы, вызвавшие столь существенное снижение гривны, которое мы наблюдаем последние месяцы. Стоит отметить нарастающий спрос на безналичную валюту, который фиксируется на межбанковском валютном рынке. Того, что продают экспортеры, явно недостаточно для его удовлетворения. Ситуацию традиционно спасает Национальный банк. На прошлой неделе он продал 950,2 млн долларов, т.е. объем интервенций вырос почти в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей.

В самом Национальном банке понимают, что их политика «управляемой курсовой гибкости» начинает давать немного не те результаты, которые предполагались изначально. Именно поэтому в ответе пресс-службы НБУ на запрос информационного агенства «Интерфакс» прозвучало утверждение, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.

«Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», — говорится в сообщении, распространенном Интерфаксом и растиражированном остальными СМИ.

Крайне интересно, о каких «надлежащих мерах» идет речь, если вспомнить, что не так давно сам Нацбанк объявил об очередном пакете валютных ослаблений, в который, в частности, вошло увеличение сроков возврата экспортной выручки с 90 до 120 дней для некоторых групп сельскохозяйственных культур. Т.е. валюты, которой и так критически не хватало на межбанке, с легкой руки НБУ стало еще меньше.

Впрочем, происходящее уже давно никого не удивляет. Как уже неоднократно писал портал «Курс Украины», Национальный банк взял курс на «управляемую девальвацию» национальной валюты и в настоящее время его беспокоит только скорость обесценивания гривны. Кроме того, в условиях катастрофической нехватки денег в бюджете страны НБУ таким незамысловатым образом [ослабляя гривну – Ред.], помогает Министерству финансов. Очевидно, что при этом выполняются также какие-то негласные договоренности с Международным валютным фондом, выделившим в конце июня Украине очередной транш в размере 2,2 млрд долларов. Стоит ли удивляться, что именно на прошлой неделе, когда в Украину приехала очередная миссия МВФ, гривна так резко обесценилась?

Реакция на новости

Тем временем на межбанковском валютном рынке котировки несколько снизились и к обеду опустились до 41,32/41,36 грн (соответственно, «бид»/«оффер»). Подешевел и наличный доллар: примерно в то же время столичные обменники опустили ценник до 41,75 грн за т.н. «белый доллар» (купюры образца 1996-2006 года). Т.е. новость об отмене дефолта помогла гривне укрепиться… аж на 20 копеек.

Впрочем, возможно, более существенная реакция будет чуть позже? Просто еще не все о ней успели узнать. О том, насколько на решения украинцев влияют новости, можно судить по другому, крайне занимательному факту. На прошлой неделе СМИ сообщили об очередной «гениальной» инициативе правительства: для наполнения бюджета ввести военный сбор в размере 15%﻿ от первой регистрации (т.е. покупки нового) автомобиля. И вот уже сегодня стало известно, что за выходные украинцы буквально «размели» все имеющиеся в автосалонах автомобили. Логично предположить, что автотрейдеры тут же кинутся конвертировать гривневую выручку и делать оплату новой партии автомобилей, что еще больше увеличит спрос на безналичную валюту на межбанке.

Чего ждать от курса

Напрашивается вывод: сильно гривна на новости об отмене дефолта не укрепится, но, возможно, удастся сбить спекулятивный спрос. В этом случае удастся удержать безналичный курс доллара в пределах 41,20-41,60 грн хотя бы некоторое время. Наличный курс при этом будет находиться в диапазоне 41,50-42,00 грн, не делая попыток подняться выше. При этом надо отдавать отчет, что валютный курс (как и экономика в целом) крайне чувствителен к любым решениям руководства страны. И любое неосторожное, непродуманное до конца решение может легко нарушить очередную хрупкую стабильность.