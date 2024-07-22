Дефолт скасовується. Чи допоможе це гривні

Вранці Україну облетіла радісна новина: уряд досяг принципової домовленості з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації виплат із зовнішнього боргу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив особисто прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це важливий етап процесу реструктуризації боргу, який дозволить заощадити 11,4 млрд. доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років і 22,75 млрд. доларів до 2033 року.

Якщо коротко: дефолт скасовується. У зв'язку з цим виникає закономірне питання: чи допоможе це гривні зупинити падіння, що продовжується? Адже лише минулого тижня котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку досягли позначки 41,625 грн на позиції «бід», встановивши новий історичний максимум курсу долара до гривні. Загалом за тиждень безготівковий долар подорожчав на 68,5 копійок (закриття п'ятниці до закриття попереднього тижня). Ще суттєвіше зріс у ціні готівковий долар. Якщо вранці понеділка 15 липня оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 41,14-41,15 грн., то вже у четвер 18 липня цінники злетіли до 41,95 грн. Тобто. долар за три доби подорожчав на 80 копійок! При цьому оператори готівкового валютного ринку повідомляли порталу «Курс України» про стійкий попит на валюту, що зберігається.

Одним із факторів, які провокували такий попит, була загроза дефолту. Тепер її знято. Однак нікуди не поділися решта факторів, які викликали таке суттєве зниження гривні, яке ми спостерігаємо останні місяці. Варто відзначити попит, що наростає, на безготівкову валюту, який фіксується на міжбанківському валютному ринку. Того, що продають експортери, явно недостатньо для задоволення. Ситуацію традиційно рятує Національний банк. Минулого тижня він продав 950,2 млн. доларів, тобто. обсяг інтервенцій зріс майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем.

У самому Національному банку розуміють, що їхня політика «керованої курсової гнучкості» починає давати трохи ті результати, які передбачалися спочатку. Саме тому у відповіді прес-служби НБУ на запит інформаційної агенції «Інтерфакс» прозвучало твердження, що темп ослаблення гривні останніми тижнями може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, отже, цінової стабільності.

«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності», — йдеться у повідомленні, поширеному Інтерфаксом та розтиражованому іншими ЗМІ.

Вкрай цікаво, про які «належні заходи» йдеться, якщо згадати, що нещодавно сам Нацбанк оголосив про черговий пакет валютних послаблень, до якого, зокрема, увійшло збільшення термінів повернення експортної виручки з 90 до 120 днів для деяких груп сільськогосподарських культур . Тобто. валюти, якої й так критично не вистачало на міжбанку, з легкої руки НБУ поменшало.

Втім, те, що відбувається, вже давно нікого не дивує. Як уже неодноразово писав портал «Курс України», Національний банк взяв курс на «керовану девальвацію» національної валюти і нині його непокоїть лише швидкість знецінення гривні. Крім того, в умовах катастрофічної нестачі грошей у бюджеті країни НБУ в такий спосіб [послаблюючи гривню – Ред.], допомагає Міністерству фінансів. Очевидно, що при цьому виконуються також якісь негласні домовленості з Міжнародним валютним фондом, який наприкінці червня виділив Україні черговий транш у розмірі 2,2 млрд доларів. Чи варто дивуватись, що саме минулого тижня, коли в Україну приїхала чергова місія МВФ, гривня так різко знецінилася?

Реакція на новини

Тим часом на міжбанківському валютному ринку котирування дещо знизилися і на обід опустилися до 41,32/41,36 грн (відповідно, «бід»/«оффер»). Подешевшав і готівковий долар: приблизно водночас столичні обмінники опустили цінник до 41,75 грн. за т.зв. "білий долар" (купюри зразка 1996-2006). Тобто. новина про відміну дефолту допомогла гривні зміцнитися… аж на 20 копійок.

Втім, можливо, істотніша реакція буде трохи пізніше? Просто ще не всі про неї встигли дізнатися. Про те, наскільки на рішення українців впливають новини, можна судити з іншого, вкрай цікавого факту. Минулого тижня ЗМІ повідомили про чергову «геніальну» ініціативу уряду: для наповнення бюджету запровадити військовий збір у розмірі 15% від першої реєстрації (тобто купівлі нового) автомобіля. І ось уже сьогодні стало відомо, що за вихідні українці буквально «розмели» всі автомобілі, що були в автосалонах. Логічно припустити, що автотрейдери відразу кинуться конвертувати гривневий виторг і робити оплату нової партії автомобілів, що ще більше збільшить попит на безготівкову валюту на міжбанку.

Чого чекати від курсу

Напрошується висновок: гривня на новині про відміну дефолту не зміцниться, але, можливо, вдасться збити спекулятивний попит. У цьому випадку вдасться утримати безготівковий курс долара в межах 41,20-41,60 грн. хоча б деякий час. Готівковий курс при цьому перебуватиме в діапазоні 41,50-42,00 грн, не роблячи спроб піднятися вище. При цьому треба усвідомлювати, що валютний курс (як і економіка в цілому) вкрай чутливий до будь-яких рішень керівництва країни. І будь-яке необережне, непродумане до кінця рішення може легко порушити чергову тендітну стабільність.