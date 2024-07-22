Чехия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины
Количество участников международной коалиции по обеспечению Украины беспилотниками увеличилось до 16 - к ней присоединилась Чехия. Об этом заявило министерство обороны Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.
Чехия присоединилась к "коалиции дронов" после того, как ее делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне, 11 июля.
Как известно, эту коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.
"Я очень рад приветствовать Чехию в коалиции беспилотников, которая помогает Украине отбиваться от российского вторжения. Каждое государство-участник коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", - заявил министр обороны Латвии Андрюс Спрудс.