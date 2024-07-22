Чехия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

Количество участников международной коалиции по обеспечению Украины беспилотниками увеличилось до 16 - к ней присоединилась Чехия. Об этом заявило министерство обороны Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.

Чехия присоединилась к "коалиции дронов" после того, как ее делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне, 11 июля.

Как известно, эту коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.