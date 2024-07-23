Залужный: Украина нашла способ, как воевать против сильнейших армий в XXI веке

Эта война является войной переходного периода, а опыт украинцев будет формировать новые правила военного искусства в ХХІ веке, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный во время выступления в The Royal United Services Institute (RUSI).

Залужный отметил, что за время войны России против Украины украинцы поняли, что выдержать удар и дать достойный отпор врагу – это только начало более сложного этапа противостояния, который заключается в поиске особого пути победы. И именно поиск такого особого пути привел Украину "к пониманию уже обозримых контуров революционных изменений прежде всего в военном деле".

"Как не удивительно, но вполне логично, вероятно, именно эти изменения, которые были изобретены на полях боев российско-украинской войны, будут определять очертания войн и военного искусства в ХХІ веке. И самое главное – станут фундаментом всей глобальной системы безопасности будущего" , – отметил он.

Он убежден, что сегодня в понятие новой стратегии ведения войны необходимо вносить более широкое понятие – технологии.

Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что пришедшая в Украину 2014 года война абсолютно отличается от той, что началась 24 февраля 2022 года: последняя быстро истощила украинские силы в мае 2022-го. Интенсивность боевых действий заставила Силы обороны восстанавливать уровень начала 2022-го, а необходимость выжить на поле боя привела украинцев еще в другую войну, с которой столкнулись летом 2023-го.

Анализируя эти события, Залужный отметил, что стороны на время остановились в поисках нового вооружения, хотя уместным был бы поиск новых форм применения уже новейших технологий.

"Именно изобретение новых способов применения логически должно привести к изменениям в структуре подразделений, частей и Вооруженных сил в целом. Именно такое движение является научным и обоснованным" , — считает бывший главкой ВСУ.

Он подчеркнул, что сегодня развитие технологий влияет на формы их применения, а новые формы применения – на структуру воюющих армий. Экс-главнокомандующий ВСУ уверен, что такая тенденция неотвратима и будет сохраняться в дальнейшем.

"Технологии как совокупность не только инновационных решений, но и комплекс мероприятий по разработке, научному сопровождению, подготовке, разработке доктрин, которые изменят ситуацию на поле боя в условиях имеющихся преимуществ противника в военном потенциале и ресурсах. Говоря проще, уже сегодня мы изобрели способ, как воевать и побеждать против более сильных армий в XXI веке".

Говоря об особенностях нынешней войны, Залужный отметил, что она еще не война будущего, а только война переходного периода. Однако именно он формирует новые правила.

"Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые лекала новой войны. Войны, которая будет войной будущего" , – сказал Залужный.

По мнению экс-главнокомандующего ВСУ, сегодня фактически начался новый этап в формах и способах военных действий.

"Мы видим, как научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и вывел на поле боя технологии, которые, вероятнее всего, станут решающими в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего. Кто скорее овладеет этими технологиями – демократический мир или мир тирании, будет зависеть именно от нас" , – отметил он.

Залужный добавил: если рассматривать под ресурсами именно технологии, то сегодня по разным причинам ни Украина, ни Россия самостоятельно в ближайшее время не смогут ими овладеть. Так что единственным выходом в войне может быть увеличение количества человеческого ресурса, вовлеченного в боевые действия. Впрочем, технологии "будут ждать смелых и способных ими овладеть". А кто их овладеет, тот и будет решать вопросы глобальной безопасности.