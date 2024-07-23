Зеленский рассказал о контактах с советником Камалы Харрис

Для Украины важно, чтобы динамика работы с партнерами, включая США, в вопросах достижения справедливого мира не снижалась. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Корреспондент.

"Сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с Филом Гордоном - советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис. Именно на уровне вице-президента Америка участвовала в первом Саммите мира. И важно, чтобы не снижалась динамика нашей совместной работы - ради справедливого мира" , - сказал глава государства.

По словам Зеленского, "все наши партнеры на всех уровнях знают и будут знать - какие перспективы есть, а также что справедливый мир действительно может вернуться (в Украину, - ред.) в самое короткое время".