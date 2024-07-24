В Украине резко выросла промышленная инфляция - на 14% в июне

Подорожание электроэнергии в июне увеличило не только потребительскую, но и промышленную инфляцию в Украине.﻿ Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Экономическая правда.

Индекс цен производителей (ИЦП) промышленной продукции в Украине в июне 2024 года увеличился на 14% по сравнению с маем.

Сообщается, что основная причина резкого увеличения индекса - подорожание электроэнергии для бизнеса в июне.

В годовом выражении (июнь 2024 года к июню 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.

Отмечается, что в частности, в энергетике показатель годовой промышленной инфляции достиг 48,1%, в добывающей промышленности - 10,8%, в перерабатывающей - 7,2%.

В начале 2022 года, когда изменение ИЦП превысило 62% год к году, Национальный банк со ссылкой на собственные расчеты заявил, что влияние промышленной инфляции на потребительскую в Украине является слабым. Увеличение ИПЦ на 10% приводит около 1% прироста индекса потребительских цен.

По подсчетам Forbes, такой промышленной инфляции в Украине не наблюдалось уже 30 лет. Последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992-1995 годов.