Оккупанты атаковали дроном Ромашковое на Херсонщине, пострадала жительница

Российские оккупационные войска продолжают атаковать с беспилотников мирное население Херсонской области.﻿ Об этом говорится в сообщении﻿ в Херсонской ОВА.

Как отмечается, россияне сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадала 63-летняя жительница села Ромашково Белозерской общины.

Сообщается, что у женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочное ранение ног. Пострадавшую госпитализировали для оказания медпомощи.