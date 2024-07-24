Оккупанты атаковали дроном Ромашковое на Херсонщине, пострадала жительница
Российские оккупационные войска продолжают атаковать с беспилотников мирное население Херсонской области. Об этом говорится в сообщении в Херсонской ОВА.
Как отмечается, россияне сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадала 63-летняя жительница села Ромашково Белозерской общины.
Сообщается, что у женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочное ранение ног. Пострадавшую госпитализировали для оказания медпомощи.