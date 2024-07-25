Журналисты узнали личность подозреваемого в убийстве Фарион

Журналисты "Слідство.Інфо" идентифицировали вероятного убийцу Ирины Фарион, который стрелял в нее во Львове 19 июля, его зовут Вячеслав Зинченко.﻿﻿ Со ссылкой на материал "Слідство.Інфо", сообщает Украинская правда.

По информации издания, речь идет о 18-летнем Вячеславе Зинченко. Сообщается, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

25 июля правоохранители задержали его в Днепре по подозрению в умышленном убийстве.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепре правоохранители завершают процессуальные действия в отношении 18-летнего задержанного вероятного убийцы Фарион, после этого его доставят во Львов.