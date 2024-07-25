Литва готовит план массовой эвакуации граждан на случай войны

В правительстве Литвы обсуждают массовую эвакуацию населения на случай военного сценария. Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, сообщает Новое время.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте обсудила массовую эвакуацию населения в случае военного сценария с представителями министерств обороны и транспорта, Национального центра кризисного управления и других заинтересованных учреждений.

По ее словам, в рамках подготовки к эвакуации жителей согласованы обязанности и задачи различных ведомств, а от местных самоуправлений пока ожидают конкретных данных о возможностях и потребностях.

В разработке плана Литва опирается на пример стран Северной Европы, у которых есть планы эвакуации как для военного времени, так и для мирного.

План также будет опробован во время учений по гражданской обороне.

Осенью в Литве состоятся общенациональные учения по эвакуации.