Центробанк РФ повысил ставку до 18% из-за ускорения инфляции

Центральный банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%, сообщает Экономическая правда.

В центробанке пояснили, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России.

"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее" , - говорится в сообщении.

Годовая инфляция в РФ увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по состоянию на 22 июля.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Как сообщалось, с декабря 2023 года ключевая ставка находилась на уровне 16%.