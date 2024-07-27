Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк оставил учетную ставку неизменной
В четверг 25 июля состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 13% годовых. Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.
Не изменились и другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ осталась на уровне 16%, а ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – на уровне 17% годовых.
2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам
Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.
Четыре банка снизили процентные ставки; в то же время один из банков повысил ставки по депозитам в гривне и в евро.
Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 9 месяцев:
на 3 месяца – с 16,50 до 15,50% годовых;
на 6 месяцев – с 16,50 до 15,25% годовых;
на 9 месяцев – с 16,50 до 15% годовых.
Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,50 до 14% годовых.
РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:
на 3 и 6 месяцев – с 13,50 до 12% годовых;
на 12 месяцев – с 15 до 13,50% годовых.
Пиреус Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:
на 3 и 6 месяцев – с 15 до 14% годовых;
на 12 месяцев – с 13 до 12% годовых.
Банк Клиринговый Дом повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:
на 6 месяцев – с 13,6 до 14,35% годовых;
на 9 месяцев – с 14,15 до 14,40% годовых.
Также Клиринговый Дом повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев: на 3 месяца – с 0,55 до 1,10% годовых; на 6 месяцев – с 0,95 до 1,45% годовых.
3. А-Банк разрешил самостоятельно регулировать кредитный лимит
В новой версии мобильного приложения ABank24 появилась возможность перераспределять лимит между картой и сервисом «Плати частями»/«Рассрочка».
Для того, чтобы выполнить перенесение лимита между картой и сервисами, надо перейти в закладку «Кредиты» и нажать иконку в верхнем правом углу (напоминает спидометр). Делать перераспределение лимита банк позволяет 1 раз в месяц.
4. ПУМБ повышает плату за неактивность
С 30 августа 2024 года ПУМБ повысит плату за обслуживание неактивного счета в 2 раза – с 10 до 20 грн в месяц. Неактивным в банке считают текущий счет, остаток собственных средств клиента на котором не превышает 1000 грн (или эквивалент в валюте по курсу НБУ), и по которому 12 и более месяцев не проводились следующие операции:
- снятие/внесение наличных средств;
- безналичная оплата товаров и услуг;
- безналичное перечисление/зачисление средств, за исключением операций, инициированных банком (удержание комиссии, штрафов, пени и т.п.).
В случае, если остаток средств на текущем счету меньше 20 грн, комиссия будет взиматься в размере остатка на данном текущем счету.
5. Акция от Приватбанка и МПС Mastercard «На транспорте катайте – 50% кешбэка забирайте»
С 24 июля по 24 октября при оплате проезда в общественном транспорте картами Приватбанка «Универсальная»/«Универсальная Gold» от международной платежной системы Mastercard будет начислен кешбэк в размере 50/%.
Предложение действует только для городов, где подключена оплата проезда через Приват24, а именно:
- Винница;
- Днепр;
- Дружковка;
- Ивано-Франковск;
- Камянское;
- Конотоп;
- Кременчуг;
- Львов;
- Одесса;
- Александрия;
- Ровно;
- Славянск;
- Сумы;
- Ужгород;
- Хмельницкий;
- Черкассы;
- Черновцы;
- Чернигов.
Кешбэк начисляется за одноразовые оплаты, не превышающие 100 грн, через QR-код, размещенный в салоне общественного транспорта.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо активировать предложение в мобильной версии Приват24, в разделе «Привет».
Максимальная сумма кешбэка на одного клиента – 250 грн за календарный месяц и 750 грн на весь период акции.