Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк оставил учетную ставку неизменной

В четверг 25 июля состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку﻿ НБУ неизменной на уровне 13% годовых. Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.

Не изменились и другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ осталась на уровне 16%, а ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – на уровне 17% годовых.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Четыре банка снизили процентные ставки; в то же время один из банков повысил ставки по депозитам в гривне и в евро.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 16,50 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 15,25% годовых;

на 9 месяцев – с 16,50 до 15% годовых.

Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,50 до 14% годовых.

РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 13,50 до 12% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 13,50% годовых.

Пиреус Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 15 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 13 до 12% годовых.

Банк Клиринговый Дом повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 13,6 до 14,35% годовых;

на 9 месяцев – с 14,15 до 14,40% годовых.

Также Клиринговый Дом повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев: на 3 месяца – с 0,55 до 1,10% годовых; на 6 месяцев – с 0,95 до 1,45% годовых.

3. А-Банк разрешил самостоятельно регулировать кредитный лимит

В новой версии мобильного приложения ABank24 появилась возможность перераспределять лимит между картой и сервисом «Плати частями»/«Рассрочка».

Для того, чтобы выполнить перенесение лимита между картой и сервисами, надо перейти в закладку «Кредиты» и нажать иконку в верхнем правом углу (напоминает спидометр). Делать перераспределение лимита банк позволяет 1 раз в месяц.

4. ПУМБ повышает плату за неактивность

С 30 августа 2024 года ПУМБ повысит плату за обслуживание неактивного счета в 2 раза – с 10 до 20 грн в месяц. Неактивным в банке считают текущий счет, остаток собственных средств клиента на котором не превышает 1000 грн (или эквивалент в валюте по курсу НБУ), и по которому 12 и более месяцев не проводились следующие операции:

- снятие/внесение наличных средств;

- безналичная оплата товаров и услуг;

- безналичное перечисление/зачисление средств, за исключением операций, инициированных банком (удержание комиссии, штрафов, пени и т.п.).

В случае, если остаток средств на текущем счету меньше 20 грн, комиссия будет взиматься в размере остатка на данном текущем счету.

5. Акция от Приватбанка и МПС Mastercard «На транспорте катайте – 50% кешбэка забирайте»

С 24 июля по 24 октября при оплате проезда в общественном транспорте картами Приватбанка «Универсальная»/«Универсальная Gold» от международной платежной системы Mastercard будет начислен кешбэк в размере 50/%.

Предложение действует только для городов, где подключена оплата проезда через Приват24, а именно:

- Винница;

- Днепр;

- Дружковка;

- Ивано-Франковск;

- Камянское;

- Конотоп;

- Кременчуг;

- Львов;

- Одесса;

- Александрия;

- Ровно;

- Славянск;

- Сумы;

- Ужгород;

- Хмельницкий;

- Черкассы;

- Черновцы;

- Чернигов.

Кешбэк начисляется за одноразовые оплаты, не превышающие 100 грн, через QR-код, размещенный в салоне общественного транспорта.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо активировать предложение в мобильной версии Приват24, в разделе «Привет».

Максимальная сумма кешбэка на одного клиента – 250 грн за календарный месяц и 750 грн на весь период акции.