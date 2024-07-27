Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк залишив облікову ставку незмінною

У четвер 25 липня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було прийнято рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних. Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.

Не змінилися й інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ залишилася на рівні 16%, а ставка за кредитами рефінансування для комерційних банків – на рівні 17% річних.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Чотири банки знизили відсоткові ставки; водночас один із банків підвищив ставки за депозитами у гривні та євро.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:

на 3 місяці – із 16,50 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 16,50 до 15,25% річних;

на 9 місяців – із 16,50 до 15% річних.

Юнекс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,50 до 14% річних.

РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 13,50 до 12% річних;

на 12 місяців – із 15 до 13,50% річних.

Піреус Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 та 6 місяців – з 15 до 14% річних;

на 12 місяців – із 13 до 12% річних.

Банк Кліринговий Дім підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – із 13,6 до 14,35% річних;

на 9 місяців – із 14,15 до 14,40% річних.

Також Кліринговий Дім підвищив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3 та 6 місяців: на 3 місяці – з 0,55 до 1,10% річних; на 6 місяців – з 0,95% до 1,45% річних.

3. А-Банк дозволив самостійно регулювати кредитний ліміт

У новій версії мобільного додатку ABank24 з'явилася можливість перерозподіляти ліміт між карткою та сервісом «Плати частинами»/«Розстрочка».

Для того, щоб виконати перенесення ліміту між карткою та сервісами, треба перейти в закладку «Кредити» та натиснути іконку у верхньому правому кутку (нагадує спідометр). Робити перерозподіл ліміту банк дозволяє один раз на місяць.

4. ПУМБ підвищує плату за неактивність

З 30 серпня 2024 року ПУМБ підвищить плату за обслуговування неактивного рахунку вдвічі – з 10 до 20 грн на місяць. Неактивним у банку вважають поточний рахунок, залишок власних коштів клієнта, на якому не перевищує 1000 грн (або еквівалент у валюті за курсом НБУ), і за яким 12 і більше місяців не проводилися такі операції:

- зняття/внесення готівки;

- безготівкова оплата товарів та послуг;

- безготівкове перерахування/зарахування коштів, за винятком операцій, ініційованих банком (утримання комісії, штрафів, пені тощо).

У разі якщо залишок коштів на поточному рахунку менший за 20 грн, комісія стягуватиметься у розмірі залишку на даному поточному рахунку.

5. Акція від Приватбанку та МПС Mastercard «На транспорті катайте – 50% кешбеку забирайте»

З 24 липня по 24 жовтня при сплаті проїзду у громадському транспорті картками Приватбанку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від міжнародної платіжної системи Mastercard буде нараховано кешбек у розмірі 50/%.

Пропозиція діє тільки для міст, де підключено оплату проїзду через Приват24, а саме:

- Вінниця;

- Дніпро;

- Дружківка;

- Івано-Франківськ;

- Кам'янське;

- конотоп;

- Кременчук;

- Львів;

- Одеса;

- Олександрія;

- Рівне;

- слов'янськ;

- суми;

- Ужгород;

- Хмельницький;

- Черкаси;

- Чернівці;

- Чернігів.

Кешбек нараховується за одноразові оплати, які не перевищують 100 грн., через QR-код, розміщений у салоні громадського транспорту.

Щоб приєднатися до акції, необхідно активувати пропозицію у мобільній версії Приват24 у розділі «Привіт».

Максимальна сума кешбеку на одного клієнта – 250 грн. за календарний місяць та 750 грн. на весь період акції.