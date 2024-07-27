Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.
Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. Національний банк залишив облікову ставку незмінною
У четвер 25 липня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було прийнято рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних. Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.
Не змінилися й інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ залишилася на рівні 16%, а ставка за кредитами рефінансування для комерційних банків – на рівні 17% річних.
2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами
Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.
Чотири банки знизили відсоткові ставки; водночас один із банків підвищив ставки за депозитами у гривні та євро.
Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:
на 3 місяці – із 16,50 до 15,50% річних;
на 6 місяців – з 16,50 до 15,25% річних;
на 9 місяців – із 16,50 до 15% річних.
Юнекс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,50 до 14% річних.
РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:
на 3 та 6 місяців – з 13,50 до 12% річних;
на 12 місяців – із 15 до 13,50% річних.
Піреус Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:
на 3 та 6 місяців – з 15 до 14% річних;
на 12 місяців – із 13 до 12% річних.
Банк Кліринговий Дім підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:
на 6 місяців – із 13,6 до 14,35% річних;
на 9 місяців – із 14,15 до 14,40% річних.
Також Кліринговий Дім підвищив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3 та 6 місяців: на 3 місяці – з 0,55 до 1,10% річних; на 6 місяців – з 0,95% до 1,45% річних.
3. А-Банк дозволив самостійно регулювати кредитний ліміт
У новій версії мобільного додатку ABank24 з'явилася можливість перерозподіляти ліміт між карткою та сервісом «Плати частинами»/«Розстрочка».
Для того, щоб виконати перенесення ліміту між карткою та сервісами, треба перейти в закладку «Кредити» та натиснути іконку у верхньому правому кутку (нагадує спідометр). Робити перерозподіл ліміту банк дозволяє один раз на місяць.
4. ПУМБ підвищує плату за неактивність
З 30 серпня 2024 року ПУМБ підвищить плату за обслуговування неактивного рахунку вдвічі – з 10 до 20 грн на місяць. Неактивним у банку вважають поточний рахунок, залишок власних коштів клієнта, на якому не перевищує 1000 грн (або еквівалент у валюті за курсом НБУ), і за яким 12 і більше місяців не проводилися такі операції:
- зняття/внесення готівки;
- безготівкова оплата товарів та послуг;
- безготівкове перерахування/зарахування коштів, за винятком операцій, ініційованих банком (утримання комісії, штрафів, пені тощо).
У разі якщо залишок коштів на поточному рахунку менший за 20 грн, комісія стягуватиметься у розмірі залишку на даному поточному рахунку.
5. Акція від Приватбанку та МПС Mastercard «На транспорті катайте – 50% кешбеку забирайте»
З 24 липня по 24 жовтня при сплаті проїзду у громадському транспорті картками Приватбанку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від міжнародної платіжної системи Mastercard буде нараховано кешбек у розмірі 50/%.
Пропозиція діє тільки для міст, де підключено оплату проїзду через Приват24, а саме:
- Вінниця;
- Дніпро;
- Дружківка;
- Івано-Франківськ;
- Кам'янське;
- конотоп;
- Кременчук;
- Львів;
- Одеса;
- Олександрія;
- Рівне;
- слов'янськ;
- суми;
- Ужгород;
- Хмельницький;
- Черкаси;
- Чернівці;
- Чернігів.
Кешбек нараховується за одноразові оплати, які не перевищують 100 грн., через QR-код, розміщений у салоні громадського транспорту.
Щоб приєднатися до акції, необхідно активувати пропозицію у мобільній версії Приват24 у розділі «Привіт».
Максимальна сума кешбеку на одного клієнта – 250 грн. за календарний місяць та 750 грн. на весь період акції.