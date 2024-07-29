В Киеве сожгли авто медслужбы третьей штурмовой бригады
Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады. Об этом заявила руководитель медслужбы 3-й ОШБ Виктория Ковач, сообщает Украинская правда.
Автомобиль ожидал ремонта в столице, По словам Ковач, на видеофиксации видно трех человек, которые сначала облили жидкостью автомобиль, а затем подожгли.
"Они сожгли медэвак, который эвакуировал большое количество раненых и после ремонта должен был продолжать это делать. Эта машина была куплена за средства, собранные волонтерами", - говорится в сообщении.