В Киеве сожгли авто медслужбы третьей штурмовой бригады

Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады.﻿﻿ Об этом заявила руководитель медслужбы 3-й ОШБ Виктория Ковач, сообщает Украинская правда.

Автомобиль ожидал ремонта в столице, По словам Ковач, на видеофиксации видно трех человек, которые сначала облили жидкостью автомобиль, а затем подожгли.