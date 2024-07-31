Белгородский губернатор призвал жителей готовить дрова и готовиться к худшему

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков на встрече с жителями Новой Таволжанки заявил, что власти готовят для жителей приграничья с Украиной дрова, буржуйки и генераторы, сообщает Деловая столица.

Видео встречи с местными жителями Гладков поделился на своем Telegram-канале.

"Зима может быть разной: и дрова готовим, и буржуйки готовим, и генераторы будем покупать. Если есть возможность, и вы то же самое готовьте. Всегда лучше готовиться к худшему" , — посоветовал он.

Напомним, в Белгороде и области утром, 1 июля, исчезло электричество из-за, как заявляли тогда власти, "технологического нарушения, вызванного внешним влиянием на энергообъект".