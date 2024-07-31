В Херсоне мужчина подорвал гранату, есть жертва и раненые

Сегодня вечером житель Херсона бросил гранату в толпу. В результате детонации погиб человек.﻿ Со ссылкой на Национальную полицию Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным правоохранителей, ситуация произошла в Центральном районе города. 48-летний херсонец бросил гранату на площадке у одного из магазинов, где отдыхали граждане.

В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести.

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