В Херсоне мужчина подорвал гранату, есть жертва и раненые
Сегодня вечером житель Херсона бросил гранату в толпу. В результате детонации погиб человек. Со ссылкой на Национальную полицию Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
По данным правоохранителей, ситуация произошла в Центральном районе города. 48-летний херсонец бросил гранату на площадке у одного из магазинов, где отдыхали граждане.
В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести.
"Полицейские задержали злоумышленника. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия", - добавили в полиции.