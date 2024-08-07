Трамп анонсировал "большое интервью" с Илоном Маском

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп анонсировал "большое интервью" предпринимателю Илону Маску, сообщает Деловая столица.

Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском — подробности со временем!" , — написал политик.

Сам Маск пока не комментировал такое заявление.

Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на дебаты с Камалой Гаррис на телеканале Fox News.

В прошлом месяце, когда Fox News предложил провести дебаты 17 сентября, Гаррис ответила, что она готова к ним. Трамп тогда заявлял, что не будет дебатировать с ней, поскольку она не является официальным кандидатом.

3 августа стало известно, что Гаррис не согласилась на предложение Трампа по поводу дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News