ОВА: Над Николаевской областью сбили 14 "Шахедов", а над Сумской – ракету

В ночь на 7 августа над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Сумская ОВА в Telegram.

"На Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136"".

Он добавил, что в результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах. Возгорание оперативно потушили.

"Пострадавших нет" , – подытожил Ким.

В то же время Сумская ОВА сообщила, что над областью уничтожили вражескую баллистическую ракету.