ОВА: Над Николаевской областью сбили 14 "Шахедов", а над Сумской – ракету
В ночь на 7 августа над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Сумская ОВА в Telegram.
"На Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136"".
Он добавил, что в результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах. Возгорание оперативно потушили.
"Пострадавших нет", – подытожил Ким.
В то же время Сумская ОВА сообщила, что над областью уничтожили вражескую баллистическую ракету.