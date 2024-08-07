Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в октябре 2023 года сообщал, что ему звонили глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Воздушных сил Николай Олещук.﻿﻿ Об этом пишет газета Washington Post, сообщает Украинская правда.

Издание сообщает, что блогер и сторонник теорий заговоров Чарльз Джонсон предоставил в распоряжение редакции личную переписку с Вэнсом.

Ему он грубо описал свою неприязнь к украинскому правительству и отказ рассматривать его просьбу о помощи США.

Издание пишет, что в октябре 2023 года, примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали пакет военной помощи для Украины, Вэнс писал, что ему звонили высокопоставленные чиновники из Украины.