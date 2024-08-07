У Зеленского впервые прокомментировали события в Курской области

События в Курской и Белгородской областях демонстрируют подлинное отношение россиян к войне с Украиной и режиму кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Реальное (не пропагандистское) "миролюбие" русского народа исследовано гораздо хуже, чем, скажем, поверхность Марса. Базовая теория зарубежной российской оппозиции и реликтовых западных русофилов заключается в том, что "глубинный народ не поддерживает Путина и войну с Украиной". Это фатальная ошибка. А репрессии якобы заставляют его скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию" , - написал Подоляк.

Он отметил, что отсутствие адекватной реакции россиян на "контрвойну" лишь подтверждает мнение о том, что граждане России имеют "прочную сознательную взаимосвязь" со своей властью. Кроме того, призывы не доверять результатам опросов, показывающих одобрение россиянами войны, являются классической ошибкой, отметил Подоляк.

"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то воля!" Будем ждать таких кадров. : "Мы без конца проклинаем Путина, и, конечно, за дело. И все же я хочу спросить: кто же подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?" , - подытожил советник руководителя ОП.

В то же время в эфире телемарафона Единые новости Подоляк отметил, что говорить о событиях в Курской области могут только военные и в том случае, если это нужно.