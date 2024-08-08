Президент Ирана заявил Макрону, что Израиль должен пойти на перемирие в Газе

Президент Ирана Масуд Пезешкиян считает, что США и Европа должны призвать Израиль принять прекращение огня в Полосе Газы, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Левый берег.

Издание отмечает, что такое заявление "намекает на дипломатический путь к деэскалации, в то время как Израиль готовится к мести Тегерана из-за убийства лидера ХАМАСа".

Этот призыв стал последним в серии дипломатических мер западных и арабских государств, направленных на то, чтобы Иран сдержал ответ. Израиль заявил, что может непропорционально отреагировать на любое нападение со стороны Ирана или его прокси-группировок, таких как "Хезболла" в Ливане.

“Если США и западные страны действительно хотят предотвратить войну и опасность в регионе, они должны убедить этот режим прек ﻿﻿ ратить геноцид и нападения в Газе и согласиться на прекращение огня” , – сказал Пезешкиан Макрону.

Макрон отметил со своей стороны, что Иран не должен мстить Израилю, и предупредил, что дальнейшее насилие нанесет долгосрочный ущерб перспективам региональной стабильности.