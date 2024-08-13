DeepState: Оккупанты захватили еще три населенных пункта на Донетчине
Российские военные оккупировали населенные пункты Лисическое, Ивановку и Свиридоновку на Покровском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает проект DeepState.
Также оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого.
В то же время Силы обороны Украины отвергли россиян возле Стельмаховки.
Ранее DeepState проанализировал второй день ведения операции ВСУ в Курской области. По данным проекта, Силы Обороны Украины продвинулись в Судже и уволили Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево.