Российские военные оккупировали населенные пункты Лисическое, Ивановку и Свиридоновку на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState.

Также оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого.

В то же время Силы обороны Украины отвергли россиян возле Стельмаховки.

Ранее DeepState проанализировал второй день ведения операции ВСУ в Курской области. По данным проекта, Силы Обороны Украины продвинулись в Судже и уволили Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево.