DeepState: Окупанти захопили ще три населені пункти на Донеччині
Російські війська окупували населені пункти Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Покровському напрямку в Донецькій області.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
Також окупанти просунулися у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького.
Водночас Сили оборони України відкинули росіян біля Стельмахівки.
Раніше DeepState проаналізував другий день ведення операції ЗСУ в Курській області. За даними проєкту, Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво.