Законопроект о повышении налогов не вынесли на рассмотрение - нардеп Железняк

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект №11416 о повышении налогов на ближайшей пленарной неделе. Об этом заявил первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк, сообщает Лига.Финансы.

"Голосов нет. На пленарную неделю, которая будет скоро в августе, ничего не выносят, комитет мы по этому закону не собираем" , – написал он в Telegram во вторник.

Депутат сравнил отсрочку законопроекта с тем, как тяжело и долго власть шла к принятию другого непопулярного закона – о мобилизации.

"Думаю, будут тянуть на начало сентября только первое чтение [законопроекта №11416]. И потом, вангую, будем срочно тянуть во второе, потому что иначе денег не будет. В результате на сбор суммы останется не четыре месяца, а три. И налоги придется поднимать больше и радикальнее" , – написал Железняк.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев раньше предупредил, что без изменений в бюджет ситуация с выплатой денег военным может обостриться уже в конце сентября.

Законопроект Кабинета министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФОП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, недвижимости, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.

Министерство финансов согласилось рассмотреть как альтернативу повышение НДС.

Россия уже повысила налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Государство-агрессор сделало это путем введения дифференцированной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повышения налога на прибыль.