ПВО в ночь на среду сбила 17 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 14 августа 2024 года российские войска атаковали Украину управляемыми авиаракетами и беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 17 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которые запустили из воздушного пространства Белгородской области РФ и 23 ударных БпЛА типа Shahed из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).

"В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях" , - говорится в сообщении.

Отметим, ночью "Шахеды" атаковали объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях.