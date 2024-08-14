ПВО в ночь на среду сбила 17 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 14 августа 2024 года российские войска атаковали Украину управляемыми авиаракетами и беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 17 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которые запустили из воздушного пространства Белгородской области РФ и 23 ударных БпЛА типа Shahed из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).
"В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Отметим, ночью "Шахеды" атаковали объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях.