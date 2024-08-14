ППО у ніч на середу збила 17 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 14 серпня 2024 року російські війська атакували Україну керованими авіаракетами та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 17 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, які запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ та 23 ударні БпЛА типу Shahed з районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).
"У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, уночі "Шахеди" атакували об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях.