ППО у ніч на середу збила 17 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 14 серпня 2024 року російські війська атакували Україну керованими авіаракетами та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 17 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, які запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ та 23 ударні БпЛА типу Shahed з районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).

"У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, уночі "Шахеди" атакували﻿ об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях.