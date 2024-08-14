Кабмин предлагает лишать статуса ветерана войны из-за совершения тяжкого преступления

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о лишении статусов ветерана войны за совершение тяжкого преступления﻿. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Деловая столица.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины" , — пишет Мельничук.

Документ имеет целью законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или участника войны соответственно, или члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, в частности, за совершение умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.