В Раде объяснили, почему Украине нужно ратифицировать Римский устав

Ратификация Римского устава отвечает национальным интересам Украины, а созданный этим документом Международный уголовный суд - один из немногих международно-правовых механизмов привлечения Путина и других российских военных преступников к ответственности. Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сообщает Укринформ.

"Международный уголовный суд, учрежденный Римским уставом, на сегодняшний день является наиболее авторитетным международным судебным органом уголовной юрисдикции. В МКС, как участники, принимают участие 124 государства мира.﻿

Это очень важно для Украины, потому что Международный уголовный суд является одним из немногих международно-правовых механизмов, позволяющих привлечь к ответственности российских военных преступников, в первую очередь Путина и еще нескольких лиц, подозреваемых в совершении геноцида против украинского народа и других военных преступлений. По сути, это единственный на сегодняшний день действенный международный правовой механизм, который позволяет решать вопросы ответственности российских военных преступников" , - сказал Мережко.

Он напомнил, что Украина подписала Римский устав еще в 2000 году, но на ратификацию этот документ был внесен только сейчас.

"То есть мы давно это обещали. Например, у нас есть ссылка на Римский устав в Конституции. Это обязанность, вытекающая из соглашения между Украиной и ЕС об ассоциированном членстве. Это наше обязательство, по сути, по международному договору. В ряде сделок безопасности, в частности с Германией, упоминается также обязанность Украины ратифицировать как можно скорее Римский устав. Но главное, что это в наших национальных интересах, каких-то рисков здесь нет, ведь мы уже согласились на юрисдикцию Международного уголовного суда" , - отметил народный депутат. ﻿

Он напомнил, что Верховная Рада сделала два заявления о принятии юрисдикции Международного уголовного суда. Первая касалась Революции достоинства и преступлений против человечности, совершенных против ее участников, а второе заявление было связано с агрессией России в 2014 году, в ней речь идет о военных преступлениях российских военных против Украины.

"То есть мы уже согласились на юрисдикцию МКС. То, что мы не ратифицировали Римский устав, это неправильно, потому что Украина больше от этого теряет. Мы не можем принимать полноценное участие в работе Международного уголовного суда, например, в Ассамблее государств-участников, не можем выдвинуть своего кандидата в прокуроры или в судьи. Не ратифицируя устав, мы находимся вне процессов. В то же время мы, по сути, уже согласились на юрисдикцию МКС. То есть, у нас есть определенные обязанности, но нет прав" , - подчеркнул Мережко.

В то же время глава комитета заверил, что ратификация Римского устава не приведет к преследованию украинских военнослужащих.

"Потому что, во-первых, мы уже согласились на юрисдикцию МКС. То есть считать, что такой риск возникнет, нелогично. Во-вторых, есть статья 17 Римского устава, в которой говорится о приемлемости дел. Там говорится о том, что МКС рассматривает дела тогда, когда их не может расследовать национальный суд. Это называется основой комплементарности.

В-третьих, в документах законопроекта о ратификации Римского устава говорится, что Украина сделает заявление в статью 124 Римского устава, согласно которому в течение семи лет после ратификации Международный уголовный суд не будет иметь юрисдикции в отношении граждан Украины в связи с военными. преступлениями. Это еще один дополнительный предохранитель" , - рассказал Мережко.

По его словам, о необходимости ратифицировать Римский устав говорит инцидент с Мексикой.

"Новая президент этой страны пригласила на инаугурацию Путина. Но ведь Мексика является государством-участником Римского устава. То есть она должна уважать ордер на арест Путина, который был издан Международным уголовным судом. Поскольку Украина до сих пор не ратифицировала устав, мы не являемся полноправным членом МКС и нам сложнее сейчас поднимать этот вопрос перед Мексикой.

Будь мы членом государственного участия Римского устава, мы могли бы непосредственно ставить этот вопрос перед Мексикой и настаивать на том, что она должна выполнить ордер на арест Путина, как только он появится на их территории. Тем не менее, Мексика нашла лазейку, чтобы пропустить Путина, и пообещала не арестовывать его, а это нарушение" , - подчеркнул народный депутат.