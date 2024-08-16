Банки Украины прощают некоторым клиентам долги по кредиту

Второй год подряд в Украине уменьшается количество неработающих кредитов, то есть таких, по которым лицо не выполняет или не имеет возможности выполнять свои обязательства. Впрочем, доля таких кредитов до сих пор остается довольно высокой — более 37%. А это означает, что банки и другие финансовые учреждения не могут получить средства от заемщика. Впрочем, как недавно объяснили представители банковского сектора, в некоторых случаях банки действительно могут «простить» должникам их задолженность. Давайте вместе проанализируем такие ситуации.

Обращаем ваше внимание, что сейчас речь идет именно о банковских кредитах. Если вас интересуют кредиты в МФО, обязательно изучайте особенности микрокредитов и правила проведения выплат в выбранной организации. Что касается именно банков, то долги могут быть списаны в следующих случаях:

Умер заемщик или один из заемщиков, если кредитоспособность строилась на доходах обоих членов семьи.

Должник считается пропавшим без вести.

Должник по определенным причинам потерял трудоспособность, в том числе из-за заболевания.

Обслуживание займа невозможно из-за обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или боевые действия.

Кроме того, банк может списать кредит, если его сумма слишком мала для того, чтобы пытаться взыскать ее в судебном порядке, ведь расходы на суд могут в итоге оказаться даже большими. Поэтому с экономической точки зрения подобные действия могут просто не иметь смысла.

Если лично у вас есть «безнадежный» долг перед банком, который вы по объективным причинам не можете выплатить, можете попробовать обратиться в банковское учреждение с просьбой списать этот долг. Банк должен рассмотреть ваше обращение и принять решение, удовлетворить его или отказать в списании.

Также банки могут списывать долги, которые считаются «безнадежными». Это происходит в следующих случаях:

Трехлетний срок исковой давности исчерпан.

У заемщика нет имущества, которое можно было бы отсудить в счет задолженности.

Должник отказывается подписывать договор реструктуризации и вносить платежи по кредитному договору.

В некоторых случаях, хотя и довольно редко, клиентам банков удается заключить соглашение о списании кредита, после чего им необходимо лишь заплатить налог на прибыль в размере 18%, а также 1,5% военного сбора. Это также может быть довольно ощутимая цифра, если кредит был крупным, однако все же меньше, чем полная сумма. Поэтому по крайней мере попробовать заключить такой договор все же стоит.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance