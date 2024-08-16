Банки України пробачають деяким клієнтам борги за кредитом

Другий рік поспіль в Україні зменшується кількість непрацюючих кредитів, тобто таких, за якими особа не виконує чи не має змоги виконувати свої зобовʼязання. Втім, частка таких кредитів досі залишається доволі високою — понад 37%. А це означає, що банки та інші фінансові установи не можуть отримати кошти від позичальника. Втім, як нещодавно пояснили представники банківського сектору, в деяких випадках банки дійсно можуть «пробачити» боржникам їхню заборгованість. Давайте разом проаналізуємо такі ситуації.

Звертаємо вашу увагу, що зараз мова йде саме про банківські кредити. Якщо вас цікавлять кредити в МФО, обовʼязково вивчайте особливості мікрокредитів та правила проведення виплат в обраній організації. Що стосується саме банків, то борги можуть бути списані у наступних випадках:

Помер позичальник або один з позичальників, якщо кредитоспроможність будувалася на доходах обох членів родини.

Боржник вважається зниклим безвісти.

Боржник з певних причин втратив працездатність, у тому числі через захворювання.

Обслуговування позики неможливе через обставини непереборної сили, такі як стихійні лиха чи бойові дії.

Крім того, банк може списати кредит, якщо його сума занадто мала для того, щоб намагатися стягнути її у судовому порядку, адже витрати на суд можуть зрештою виявитися навіть більшими. Тому з економічної точки зору подібні дії можуть просто не мати сенсу.

Якщо особисто у вас є «безнадійний» борг перед банком, який ви з обʼєктивних причин не маєте змоги виплатити, можете спробувати звернутися до банківської установи з проханням списати цей борг. Банк має розглянути ваше звернення та прийняти рішення, задовольнити його чи відмовити у списанні.

Також банки можуть списувати борги, які вважаються «безнадійними». Це відбувається у наступних випадках:

Трирічний термін позовної давності вичерпано.

У позичальника немає майна, яке можна було б відсудити в рахунок заборгованості.

Боржник відмовляється підписувати договір реструктуризації та вносити платежі за кредитним договором.

У деяких випадках, хоча й доволі рідко, клієнтам банків вдається укласти угоду про списання кредиту, після чого їм необхідно лише заплатити податок на прибуток у розмірі 18%, а також 1,5% військового збору. Це також може бути досить відчутна цифра, якщо кредит був великим, однак все ж менша, ніж повна сума. Тому принаймні спробувати укласти такий договір все ж варто.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance