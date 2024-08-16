АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для трех заводов во Львовской области и в столице, спортивной базы в Киевской области, трех квартир и жилого дома в Киеве, сообщает Новое время.

Как отмечается в заявлении АРМА, речь идет об имуществе, которое принадлежало госизменнику Виктору Медведчуку.

Как сообщает АРМА, на сайте Нацагентства уже объявлены конкурсы по:

Спортивной базе Октябрь в Обуховском районе Киевской области.

Кирпичному заводу Керамбуд во Львове. Производителя бетона Бетонбуд и строительного предприятия Капитал Плаза во Львовской области.

Трем квартирам в Оболонском районе г. Киева и частному дому.

Каждый желающий, кроме представителей государства агрессора, может принять участие в конкурсах на отбор оценщика и управляющего этими активами. После проведения независимой оценки по каждому из этих активов и избрания управляющих, это имущество начнет работать на благо государства, принося значительные средства в Государственный бюджет Украины.

Пользу государству уже приносят и другие арестованные активы госизменника, которые были переданы в АРМА. В частности, благодаря управлению Нацагентством нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» госбюджет получил более 25 млн грн. А переданное в управление АРМА АЗС Glusco за 8 месяцев 2024 года обеспечило поступление более 50 млн грн.

Также АРМА уже реализовало автотранспорт Медведчука на почти 3 млн грн. Нацагентство уже получило независимую оценку по 20 коллекционным наручным часам Медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы вскоре будут реализованы через онлайн-аукцион. Агентство также в ближайшее время ожидает результат оценки 136 картин госизменника.