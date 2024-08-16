Россияне пишут об уничтожении моста на Курщине, сотни солдат РФ могли попасть в окружение

В пятницу, 16 августа, украинские военные разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области﻿. Со ссылкой на российский Telegram-канал Mash, сообщает Деловая столица.

Позже информацию также подтвердил советник в.и.о. губернатора Курской области Роман Алехин.

По словам российской стороны, украинские войска нанесли удары HIMARS и разрушили мост через реку Сейм в Курской области.

"Противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района за рекой Сейм" , — заявил советник и. ﻿ о. губернатора Курской области.

Часть Глушковского района сейчас фактически отрезана от Курской области. Речь идет о Теткино, Попово-Лежаче, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуироваться оттуда можно только через реку, а все мосты разрушены.

В 205-й отдельной мотострелковой бригаде РФ жалуются, что в окружение могли попасть 700 российских военных.

Как сообщалось ранее, Россия выводит часть своих войск из Украины из-за наступления ВСУ в Курской области. Их перебрасывают на Курщину для сдерживания украинского продвижения.