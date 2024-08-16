Воздушные силы подтвердили уничтожение моста через реку Сейм на Курщине

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Сегодня был уничтожен мост через одну из рек региона. Со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении" , - написал Олещук.

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.