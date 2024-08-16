Оккупанты уничтожили истребитель МиГ-29 в Днепре
В пятницу 16 августа российские войска ударили по Днепру баллистикой. Авиация Воздушных сил потеряла истребитель МиГ-29, к счастью без человеческих жертв. Со ссылкой на комментарий Воздушного командования "Схід", полковника Юрия Игната, сообщает Украинская правда.
В ВвК "Схід" сообщили, что около полудня враг нанес удар по Днепру тремя ракетами "Искандер" М и около 17 часов нанес повторный удар баллистикой.
О последствиях в командовании не сообщают.
В то же время Юрий Игнат подтвердил, что в результате повторного удара противника в пятницу был уничтожен МиГ-29.
"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью - все живы здоровы. Война...", - заявил он.